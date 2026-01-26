Erciyes Kayak Merkezi\'nde Rekor Yoğunluk

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, hafta sonu 320 bin kişiyi ağırladı.
Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde de kayakseverlerin vazgeçilmezi oldu. Cumartesi ve pazar günlerini oldukça yoğun geçiren Erciyes'teki pistler, kayakçılarla doldu taştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Türkiye'nin en fazla pist uzunluğuna sahip olan Erciyes, hafta sonu 320 bin kişiyi ağırladı.
Kayseri'de gözde kayak destinasyonlarından Erciyes Kayak Merkezi, sömestirin ikinci hafta sonunda 320 bin kişiyi misafir etti. Kayak merkezindeki yoğunluk havadan görüntülendi. - KAYSERİ
