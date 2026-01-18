Erciyes Kayak Merkezi\'nde Yoğun İlgi

TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sömestr tatilinin ilk hafta sonunda 2 günde yaklaşık 250 bin kişiyi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce 350 milyon Euro'luk yatırımla hayata geçirilen Erciyes Master Planı kapsamında, uluslararası standartlara sahip olan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkezde toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor. Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri ile tatilcilerin gözdesi olan Erciyes, sömestr tatilinin ilk hafta sonunda tamamen doldu. Kayseri- Develi kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olan tatilciler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Oteller bölgesinde de araç yoğunluğu olduğu görüldü. Otoparklarda yer bulamayan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti.

1 AYDA 1 MİLYON ZİYARETÇİ

3 bin yatak kapasiteli kayak merkezinde resmi açılış 20 Aralık'ta yapılırken, 1 ay dolmadan merkezde 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. Sömestr tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Erciyes Kayak Merkezi, sömestrin ilk hafta sonunda yaklaşık 250 bin kişiyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistler Erciyes'te tatil yapmanın keyfini çıkarırken, yoğunluk nedeniyle teleferik önlerinde de kuyruk oluştu.

'TARİHİ BİR GÜN'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sanal medya hesabından Erciyes Kayak Merkezi'ne olan ilgiye teşekkür ederek, "Bugün Erciyes'te tarihi bir gün geride kaldı. Deyim yerindeyse iğne atsak, yere düşmezdi. Ayaklarınıza sağlık, yine bekleriz" notunu düştü.