Erciyes Kayak Merkezi'ne Büyük Tanıtım Atağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erciyes Kayak Merkezi'ne Büyük Tanıtım Atağı

23.01.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Belediyesi, Erciyes’i ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için kampanya başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen tanıtım çalışmalarıyla Erciyes Kayak Merkezi, farklı illerdeki reklam panolarında kayakseverlere tanıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes'i ulusal ve uluslararası ölçekte bir marka haline getirmek amacıyla tanıtım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda "Şimdi Erciyes Zamanı" sloganıyla başlatılan yeni tanıtım atağıyla Erciyes Kayak Merkezi, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla billboardlarda yer aldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'i yalnızca kış aylarında değil, dört mevsim turizm destinasyonu olarak tanıtma hedefiyle yaz aylarında da kapsamlı bir tanıtım programı yürüttü.

Bu doğrultuda 11 farklı şehirde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleriyle Kayseri'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri vatandaşlarla buluşturuldu.

Yaz aylarında da başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde yapılan tanıtımlarda, Erciyes'in yanı sıra Kayseri'nin gastronomisi, tarihi mirası ve kültürel değerleri ön plana çıkarılarak kentin turizm potansiyeline dikkat çekildi.

Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes AŞ tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında hizmet sunmaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen tanıtım atağıyla Erciyes'in, 2026 sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'ne Büyük Tanıtım Atağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:19:36. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi'ne Büyük Tanıtım Atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.