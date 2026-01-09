Erciyes'te Kartpostallık Kar Manzaraları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erciyes'te Kartpostallık Kar Manzaraları

Erciyes\'te Kartpostallık Kar Manzaraları
09.01.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Erciyes'te kar kalınlığı 13 cm'ye ulaştı, kartpostallık görüntüler oluştu.

Kayseri'de gece etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 13 santimi bulan Erciyes'te kartpostallık görüntüler oluştu.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı, gece yerini kara bıraktı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde de gece boyunca kar yağışı etkisini sürdürdü. Yağan karla birlikte kar kalınlığının 130 santime ulaştığı Erciyes Dağı, beyaz örtüyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Erciyes'e giden yollar, pistler ve dağ havadan dron ile görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Hava Durumu, Erciyes, Kayseri, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes'te Kartpostallık Kar Manzaraları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
10:34
Dünyaları verseler satmayacak İşte Sadettin Saran’ın transferine kapıyı kapattığı isim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim
09:57
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:14:28. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes'te Kartpostallık Kar Manzaraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.