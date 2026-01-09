Kayseri'de gece etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 13 santimi bulan Erciyes'te kartpostallık görüntüler oluştu.
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı, gece yerini kara bıraktı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde de gece boyunca kar yağışı etkisini sürdürdü. Yağan karla birlikte kar kalınlığının 130 santime ulaştığı Erciyes Dağı, beyaz örtüyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Erciyes'e giden yollar, pistler ve dağ havadan dron ile görüntülendi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Erciyes'te Kartpostallık Kar Manzaraları - Son Dakika
