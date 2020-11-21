- Erciyes'te sezon başlamadan oteller yüzde 90 doldu- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: - "Bu sene yurt dışından tarihi bir rekor... - Son Dakika

- Erciyes'te sezon başlamadan oteller yüzde 90 doldu- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: - "Bu sene yurt dışından tarihi bir rekor...

21.11.2020 11:38

- Erciyes'te sezon başlamadan oteller yüzde 90 doldu Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Bu sene yurt dışından tarihi bir rekor kıracağız" Erciyes Dağı'nda bulunan oteller, sezon öncesinde yüzde 90 doluluk oranına ulaşırken, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı,...

- Erciyes'te sezon başlamadan oteller yüzde 90 doldu

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:

"Bu sene yurt dışından tarihi bir rekor kıracağız"

KAYSERİ - Erciyes Dağı'nda bulunan oteller, sezon öncesinde yüzde 90 doluluk oranına ulaşırken, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bu sene yurt dışından tarihi bir rekor kıracağız" dedi.

Türkiye'nin en en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Dağdaki oteller sezon başlamadan önce odalarının yüzde 90'nını sattı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yaptığı açıklamada, Erciyes'te çok farklı kıtalardan turistleri ağırlayacaklarını söyledi. Cıngı, "Otellerimiz, sosyal alanlarımız, kafeterya ve restoranlarımızın sayısı arttıkça da tüm dünyadan çok farklı ülkelerden, çok farklı kıtalardan Erciyes'te misafirlerimizi ağırlayacağız. Bu sene tabi ki tüm dünyanın gündeminde olan pandemik bir süreç yaşıyoruz. Bu durum Erciyes turizmine şöyle bir katkıda bulundu. Alp ülkeleri özellikle uçuş için hava sahalarını kapatınca, Rusça konuşan ülkeler Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkeler yönlerini Erciyes'e çevirdiler. Bizim orda yıllardır hassasiyetle üzerinde çalıştığımız, ilmek ilmek işlediğimiz marka çalışmamız vardı. Bunun meyvelerini de şehir olarak son yıllarda alıyorduk ancak bu sene marka çalışmalarımız, fuar katılımlarımız, yapmış olduğumuz çalıştaylar, sunumlar, oradaki PR faaliyetlerimiz Erciyes'imize hakikaten çok büyük fayda getirdi. Daha önceden görüşme imkanımız olan olmayan orada ki büyük operatörler, dünyanın en büyük operatörleri Erciyes'te kış turizmi yapmak için Erciyes'e geldiler, randevular aldılar ve ve hepsi ile görüştük. Bir çoğu da Erciyes'ten yerlerini, otellerle görüşerek misafirlerinin kalacakları odaları rezerve ettirdiler. Şehirde ki otellerimizin bir kısmı operatörlerimiz ile çalışıp charter ile gelecek misafirlerimize otellerini hizmete sundular" ifadelerini kullandı.

Cıngı, "Daha sezon başlamadan, neredeyse Ekim ayında Erciyes'teki otellerimizin doluluk oranları kış boyunca yüzde 90'ı bulmuştu diyebiliriz. Şehirde ki otellerimiz de çok önemli oranda odalarını sattılar. Yüzde 60-70 oranında da şehirde ki otellerimiz bu hizmeti sunacak. İnşallah güzel bir kış geçireceğiz. Tek temennimiz pandeminin daha fazla şiddetini artırıp, ekstra tedbirler alınmasına yöneticilerimizi, hükümetimizi itmemesi. Eğer bu şekilde giderse, ümit ediyoruz bu sene yurt dışından tarihi bir rekor kıracağız ve gelen misafir sayılarımız şimdiye kadarkinin en üstünde olacak. İç turizmde de çok ciddi canlılık var. Şu anda kayak malzemesi, kayak ekipmanları satan perakende mağazalarda bu sene çok ciddi bir hareketlilik olduğunu söylüyorlar. Otellerimizin içerden almış olduğu rezervasyonlarda gayet başarılı gidiyor. Ocak-Şubat aylarında neredeyse doluluk oranlarına varacak derecede rezervasyonlar alınıyor. Tek temennimiz, pandeminin tüm dünya insanlığını, başta da ülkemizi ve Erciyes'imizi istenmeyen durumlara sürüklememesi" dedi.

- Erciyes'te sezon başlamadan oteller yüzde 90 doldu- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: - Bu sene yurt dışından tarihi bir rekor...
- Erciyes'te sezon başlamadan oteller yüzde 90 doldu- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: - Bu sene yurt dışından tarihi bir rekor...
- Erciyes'te sezon başlamadan oteller yüzde 90 doldu- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: - Bu sene yurt dışından tarihi bir rekor...
- Erciyes'te sezon başlamadan oteller yüzde 90 doldu- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: - Bu sene yurt dışından tarihi bir rekor...

Murat Cahid Cıngı, Yönetim Kurulu, Türkiye, Erciyes, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Erciyes'te sezon başlamadan oteller yüzde 90 doldu- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: - 'Bu sene yurt dışından tarihi bir rekor... - Son Dakika Ekonomi


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