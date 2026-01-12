Erciyes'te Yeni Endoskopi Sistemi - Son Dakika
Son Dakika
Yerel

Erciyes'te Yeni Endoskopi Sistemi

Erciyes\'te Yeni Endoskopi Sistemi
12.01.2026 13:34
Erciyes Üniversitesi'nde, KBB Anabilim Dalı'na yeni Full HD endoskopi sistemi eklendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, üniversite yönetimince sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltme, ileri cerrahi uygulamaları destekleme ve uzmanlık eğitimini çağdaş standartların üzerine taşıma vizyonu doğrultusunda, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Anabilim Dalı'na Full HD çözünürlüklü görüntüleme altyapısına sahip ve dar bant görüntüleme (Narrow Band Imaging-NBI) teknolojisi ile donatılmış yeni nesil endoskopi sistemi kazandırıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin cihazın bölümlerine kazandırılması sebebiyle yaptığı açıklamada, "Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalımız, yalnızca ilimize değil, çevre illerden sevk edilen hastalara da hizmet veren bir referans merkez niteliği taşımaktadır. Kliniğimizde yıllık yaklaşık 3.000 ameliyat, dünya standartlarında başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yüksek cerrahi hacim; endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik kulak cerrahisi, endoskopik larenks cerrahisi ve endoskopik kafa tabanı cerrahileri başta olmak üzere, ileri düzey endoskopik uygulamalarda kliniğimizin deneyim ve yetkinliğini açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi.

"Full HD görüntü kalitesi sayesinde cerrahi sahadaki anatomik yapıların çok daha net ve ayrıntılı biçimde değerlendirilmesine imkan tanıyor"

Doç. Dr. Şahin, "Hizmete alınan yeni nesil endoskopi sistemi, sahip olduğu Full HD görüntü kalitesi sayesinde cerrahi sahadaki anatomik yapıların çok daha net ve ayrıntılı biçimde değerlendirilmesine imkan tanımaktadır. NBI teknolojisi ise mukozal yüzeyler ve damarsal paternlerin seçiciliğini artırarak, özellikle karmaşık ve hassas cerrahi girişimlerde cerrahi doğruluk ve güvenliği önemli ölçüde güçlendirmektedir" diye konuştu.

Bu ileri teknolojinin hasta bakım süreçlerinin tamamına katkı sunduğunu söyleyen İlhan Şahin, "Bu cihaz sayesinde teşhiste doğruluğun artması, cerrahi planlamanın daha rasyonel yapılması, daha etkin ve daha güvenli cerrahi tedavilerin uygulanması mümkün hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"Asistan hekimlerimiz, dünya çapında ileri merkezlerde kullanılan full HD ve NBI destekli sistemlerle birebir çalışma olanağı bulmaktadır"

Doç. Dr. M. İlhan Şahin, "Ayrıca söz konusu endoskopi sistemi, Kulak Burun Boğaz uzmanlık eğitimi açısından da önemli bir kazanımdır. Asistan hekimler, yüksek hasta hacmi ve ileri endoskopik cerrahi uygulamalarla desteklenen bu eğitim ortamında, dünya çapında ileri merkezlerde kullanılan Full HD ve NBI destekli sistemlerle birebir çalışma olanağı bulmaktadır. Bu durum, uzmanlık eğitiminde hem teorik hem de pratik açıdan kalite artışı sağlamıştır. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı olarak, üniversitemiz yönetiminin sağladığı bu nitelikli teknoloji yatırımlarının, bölgesel referans merkezi olma misyonumuzu daha da güçlendirdiğine inanıyoruz. Hizmete alınan bu yeni nesil endoskopi sistemi, kliniğimizin hasta bakımında mükemmeliyet, ileri cerrahi uygulamalar ve üst düzey uzmanlık eğitimi hedeflerine ulaşmasında önemli ve kalıcı bir kazanım olmuştur" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erciyes'te Yeni Endoskopi Sistemi

13:14
