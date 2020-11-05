Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye yapıldı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye yapıldı

05.11.2020 12:57
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye yapıldı, System.String[]

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Kovid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı.

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Kovid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen, Koçak Farma'da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığınca desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının, Ar-Ge çalışmaları tamamlandı.

Etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığından alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanan ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının Faz-1 çalışmalarına başlandı.

Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının ilk dozu, Türkiye'deki Faz 1 ruhsatlı birkaç merkezden birisi olan ve daha önce de ulusal ve uluslararası birçok klinik araştırmayı başarı ile tamamlamış, ülkenin diğer yerli aşılarının geliştirilmesinde önemli rol alacak İKUM'da, ilk gönüllü Nazif Durna'ya yapıldı.

Açıklamadan görüşlerine yer verilen Durna, aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

"İnşallah insanlara umut olurum." ifadesini kullanan Durna, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise ERAGEM tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aday aşının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Faz-1 çalışmalarını önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını aktardı.

Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak

Aday aşının ilk gönüllüye uygulandığını anlatan Çalış, şunları kaydetti:

"Böylece aşı çalışmamızda Faz-1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz-1 çalışması yaklaşık iki ay sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Kovid-19'a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Çalış, ayrıca İKUM'un, geliştirilen diğer Kovid-19 aşılarının Faz-1 çalışmalarının yapılabileceği Türkiye'deki nadir birkaç merkezden birisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz-1 çalışmasının 5 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanlanıyor. Faz-1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde ocak ayında Faz 2 çalışmalarına geçilecek.

Erciyes, Türkiye, Milli, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye yapıldı - Son Dakika


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