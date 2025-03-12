Behzat Ç. dizisi için yeniden ekranlara dönen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu çekim esnasında kayda alan bir vatandaş duruma tepki gösterdi.
O anları sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Etimesgut halkı hizmet beklerken Erdal Beşikçioğlu mesai saatleri içerisinde film çekmekle meşgul... Şu an saat 2.5 civarı... Günlerden de pazartesi..." ifadelerine yer verdi.
Görüntünün altına "En azından bizim gözümüzün önünde çekiyor filmi", "Makamında da otursa film çevirecekti zaten", "Şimdi bu adama oy verip bunu belediye başkanı yapanların içi sızlamıyor mı?", "Adam hiç bir şey vaat etmeden seçildi ne bekliyorsunuz ki?", "Pazartesi olduğunu da ispatlasaydın tamamdı" şeklinde yorumlar yapıldı.
Başkan Beşikçioğlu, göreve geldikten sonra oyunculuk kariyerine mesai saatleri dışında devam edeceğini açıklamıştı. Ancak bazı vatandaşlar, belediye başkanının önceliğinin kent yönetimi olması gerektiğini belirterek bu duruma tepki göstermişti. Tepkilere aldırış etmeyen Beşikçioğlu'nun mesai saatleri içerisinde çekimde olmasının kamuoyunda nasıl yankılanacağı merakla bekleniyor.
Son Dakika › Gündem › Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı - Son Dakika
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