Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı - Son Dakika
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Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

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Ankara'da bir vatandaş, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun mesai saatleri içinde film çekimi yaptığını öne sürerek tepki gösterdi. Vatandaş, "Halk hizmet beklerken film çekmekle meşgul" diyerek durumu eleştirdi.

12.03.2025 16:01  Güncelleme: 16:08
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Behzat Ç. dizisi için yeniden ekranlara dönen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu çekim esnasında kayda alan bir vatandaş duruma tepki gösterdi.

"HALK HİZMET BEKLERKEN..."

O anları sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Etimesgut halkı hizmet beklerken Erdal Beşikçioğlu mesai saatleri içerisinde film çekmekle meşgul... Şu an saat 2.5 civarı... Günlerden de pazartesi..." ifadelerine yer verdi.

Erdal Beşikçioğlu'nu kayda alan vatandaş: Millet hizmet beklerken o çekimde

"OY VERENLERİN İÇİN SIZLAMIYOR MU?"

Görüntünün altına "En azından bizim gözümüzün önünde çekiyor filmi", "Makamında da otursa film çevirecekti zaten", "Şimdi bu adama oy verip bunu belediye başkanı yapanların içi sızlamıyor mı?", "Adam hiç bir şey vaat etmeden seçildi ne bekliyorsunuz ki?", "Pazartesi olduğunu da ispatlasaydın tamamdı" şeklinde yorumlar yapıldı.

"MESAİ SAATLERİ DIŞINDA OLACAK" DEMİŞTİ

Başkan Beşikçioğlu, göreve geldikten sonra oyunculuk kariyerine mesai saatleri dışında devam edeceğini açıklamıştı. Ancak bazı vatandaşlar, belediye başkanının önceliğinin kent yönetimi olması gerektiğini belirterek bu duruma tepki göstermişti. Tepkilere aldırış etmeyen Beşikçioğlu'nun mesai saatleri içerisinde çekimde olmasının kamuoyunda nasıl yankılanacağı merakla bekleniyor.

Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Beşikçioğlu, Politika, Gündem, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Gündem Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı - Son Dakika

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