Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün yeni sahibi Jale Parla oldu - Son Dakika

Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün yeni sahibi Jale Parla oldu

Can Yayınları'nın kurucusu Erdal O¨z'u¨n anısını yas¸atmak amacıyla ailesi tarafından her yıl du¨zenlenen Erdal O¨z Edebiyat O¨du¨lu¨'nün yeni sahibi akademisyen ve eğitmen Jale Parla oldu.

Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün yeni sahibi Jale Parla oldu, System.String[]

Can Yayınları'nın kurucusu Erdal O¨z'u¨n anısını yas¸atmak amacıyla ailesi tarafından her yıl du¨zenlenen Erdal O¨z Edebiyat O¨du¨lu¨'nün yeni sahibi akademisyen ve eğitmen Jale Parla oldu.

Bas¸kanlıgˆını Ogˆuz Demiralp'in u¨stlendigˆi, Sibel Irzık, Cemil Kavukc¸u, O¨mer Tu¨rkes¸, Metin Celal, Nilu¨fer Kuyas¸ ve Faruk Duman'dan olus¸an sec¸ici kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün Jale Parla'ya verilmesini kararlaştırdı. Parla'ya ödül, akademiyle edebiyat du¨nyasını bir araya getirme konusundaki bas¸arısı, Tu¨rk edebiyatı u¨zerine o¨zgu¨n c¸o¨zu¨mlemeleri ve edebiyat egˆitimine katkılarıyla eles¸tiri gelenegˆini ku¨ltu¨rel inceleme ve kars¸ılas¸tırmalı edebiyat yo¨nu¨nde zenginles¸tiren yeni alanlar ac¸ması dolayısıyla verildi.

İlki 2008'de verilen o¨du¨l, Handan Bo¨ru¨tec¸ene'nin tasarladıgˆı heykelcik ile 15 bin liralık para ödülünden olus¸uyor.

Ödül, bugüne kadar Gu¨lten Akın, Nurdan Gu¨rbilek, I·hsan Oktay Anar, S¸avkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukc¸u, Ku¨c¸u¨k I·skender, Orhan Pamuk, Orhan Koc¸ak, Cevat C¸apan, Adalet Agˆaogˆlu ve Latife Tekin'e takdim edildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarattıgˆı olumsuz kos¸ullar go¨z o¨nu¨ne alınarak bu yıl ödül töreni yapılmayacak.

Can Yayınları, Jale Parla, Erdal Öz, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün yeni sahibi Jale Parla oldu - Son Dakika

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