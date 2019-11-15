Son Dakika Haberleri: Erdek'te Mevlit Nebi konferansı
Son Dakika Güncel Erdek'te Mevlit Nebi konferansı - Son Dakika

Erdek'te Mevlit Nebi konferansı

7 saat önce

Erdek'te Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı düzenlendi.

Erdek'te Mevlit Nebi konferansı, System.String[]

Erdek'te Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı düzenlendi. Erdek İlçe Müftülüğü tarafından, Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu'nda Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans verildi.


Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu'nda yapılan program saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla başladı. Erdek merkez Piri Reis Camii Müezzin-Kayyımı Aziz Subaş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İbni Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yaşar Çolak katılımcılara hitap etti.


'Peygamberimiz ve Aile' ekseninde konuşmasını yapan Çolak, Saygı duruşunda şehitlerin manevi huzurunda ayağa kalkışımızla, Mevlit okunurken peygamberimizin doğumunu anlatan bölümde tazim için ayağa kalkış arasında bağ kurarak, Peygamber sevgisinin milletimiz nezdinde ki yansımalarına değindi. Peygamberimizin aile münasebetlerinden örnekler veren Çolak, "aile hayatı en yakından bilinen bir örnek şahsiyet olarak Peygamberimizin müstesna yaşantısının insanlık için mutluluk kaynağı olduğunu kaydetti. Peygamberimizin sünnetinin hayatımızda olmasının Allah'ın rahmetinin vesilesi olacağını, bela ve musibetlerden uzak olmamızı sağlayacağını dinleyicilere aktaran Çolak, şiddetin ve huzursuzluğun yaygınlaştığı son günlerde mutlu aile olabilmek için Peygamberimizin getirdiği şefkat yüklü mesajlara kulak verilmesi gerektiğinin altını çizdi."


Çolak, konuşmasını dua ederek tamamladı. Konferansın sonunda, Erdek İlçe Müftüsü Adem Eser, Dr. Yaşar Çolak'a Peygamberimizin dış görünüşünü ve ahlakını anlatan Hilye-i şerif takdim etti. - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak
İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:23:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdek'te Mevlit Nebi konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]