Erdek'te Mevlit Nebi konferansı

Erdek'te Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı düzenlendi. Erdek İlçe Müftülüğü tarafından, Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu'nda Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans verildi.



Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu'nda yapılan program saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla başladı. Erdek merkez Piri Reis Camii Müezzin-Kayyımı Aziz Subaş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İbni Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yaşar Çolak katılımcılara hitap etti.



'Peygamberimiz ve Aile' ekseninde konuşmasını yapan Çolak, Saygı duruşunda şehitlerin manevi huzurunda ayağa kalkışımızla, Mevlit okunurken peygamberimizin doğumunu anlatan bölümde tazim için ayağa kalkış arasında bağ kurarak, Peygamber sevgisinin milletimiz nezdinde ki yansımalarına değindi. Peygamberimizin aile münasebetlerinden örnekler veren Çolak, "aile hayatı en yakından bilinen bir örnek şahsiyet olarak Peygamberimizin müstesna yaşantısının insanlık için mutluluk kaynağı olduğunu kaydetti. Peygamberimizin sünnetinin hayatımızda olmasının Allah'ın rahmetinin vesilesi olacağını, bela ve musibetlerden uzak olmamızı sağlayacağını dinleyicilere aktaran Çolak, şiddetin ve huzursuzluğun yaygınlaştığı son günlerde mutlu aile olabilmek için Peygamberimizin getirdiği şefkat yüklü mesajlara kulak verilmesi gerektiğinin altını çizdi."



Çolak, konuşmasını dua ederek tamamladı. Konferansın sonunda, Erdek İlçe Müftüsü Adem Eser, Dr. Yaşar Çolak'a Peygamberimizin dış görünüşünü ve ahlakını anlatan Hilye-i şerif takdim etti. - BALIKESİR