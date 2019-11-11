Erdek'te zeytin alımları sürüyor

Marmarabirlik'e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, zeytin alımlarına devam ediyor.



2019/2020 zeytin alım kampanyasını 25 Ekim 2019 tarihinde başlatan S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, bugün itibari ile üretici ortaklarından 686 bin kg. Gemlik tipi, 80 bin 445 kg. yağlık olmak üzere toplam 766 bin 445 kg. zeytin alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik bu almış olduğu ürüne karşılık ortaklara 5 milyon 366 bin 160 lira ödeme yapacak. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 25.10.2019 ile 01.11.2019 tarihlerinde ürün teslim eden ortaklara, teslim ettiği ürün bedelinin yüzde 50'si Ziraat Bankasında ki hesaplarına yattı.



Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol yaptığı açıklamada, "25 Ekim tarihinde başlayan ürün alımlarının da bugüne kadar 563 bin 73 kilo zeytin miktarına ulaştığını söyledi. Ortakların, 2019/2020 iş yılına ait verdikleri rekolte beyannamelerinde, 11 bin 200 ton kilo zeytin ürünü teslimatı taahhüdünde bulunduklarını kaydeden Şenol, Erdek merkez ve kırsal mahallerde Ocaklar, Narlı, İlhan, Turan, Düzler, Belkız, Hamamlı, Tatlısu, Karşıyaka, Ballıpınar ve Paşaliman Adası dahil olmak üzere toplam 12 elektronik kantarda sürdüğünü, yarından itibaren de kırsal Çayağzı Mahallesi'nde de alımlara başlanacağını açıkladı. - BALIKESİR