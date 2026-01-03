Erdem Esen Hayatını Kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Erdem Esen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erdem Esen'in vefatı, eğitim camiası ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında Esen'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

Erdem Esen'in cenazesi, 4 Ocak Pazar günü İlkadım ilçesindeki Yunus Emre Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedilecek. - SAMSUN