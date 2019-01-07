Son Dakika Haberleri: Erdem Yener: 10 Yıl Sonra Aynı Ümitle; Belki Ölmeden İnsan Olunur Yine !

Erdem Yener: 10 Yıl Sonra Aynı Ümitle; Belki Ölmeden İnsan Olunur Yine !

1 saat önce

ERDEM YENER VE FERMAN AKGÜL BİR ARADA !Oyuncu ve müzisyen Erdem Yener'in 2008 yılında çıkardığı Kirli albümünde bulunan efsane şarkısı Belki, şarkının 10. yılına özel yepyeni düzenlemesi, yeniden yorumu ve Ferman Akgül düeti ile birlikte Belki10 ismiyle hayranlarının karşısına çıkıyor.

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ERDEM YENER VE FERMAN AKGÜL BİR ARADA !

Oyuncu ve müzisyen Erdem Yener'in 2008 yılında çıkardığı Kirli albümünde bulunan efsane şarkısı Belki, şarkının 10. yılına özel yepyeni düzenlemesi, yeniden yorumu ve Ferman Akgül düeti ile birlikte Belki10 ismiyle hayranlarının karşısına çıkıyor.

ESKİ DOSTLAR BELKİ10'DA BULUŞTU !

Söz ve müziği, projenin aynı zamanda prodüktörlüğünü üstlenen Erdem Yener'e ait olan ve Ferman Akgül'ün şarkının rap bölümlerini yazıp seslendirdiği şarkı, çok eski ve yakın iki arkadaşı ortak projede bir araya getiriyor. Umudu tekrardan gün yüzüne çıkaran " Belki10 " ile düet çalışmasına imza atan ikili, şarkının video klibinde ise sosyal mesaj içeren konusu ile etkileyici ve çarpıcı bir çok görüntüyü bir arada izleyiciye sunuyor.

360 derece video klip !

Erdem Yener'in yönetmenliğini üstlendiği ve 360 derece video tekniğinin kullanıldığı klipte, Erdem Yener ve Ferman Akgül'ün yanı sıra özel olarak seçilen ve nadir görülen tüm dünyadan çarpıcı görüntüler, bu 360 dünyada duvarlara yansıtılmış bir şekilde izleyici ile buluşuyor.

Yepyeni bir sound ile harmanladığı Belki10'da müzikal olarak dinleyiciye farklılıklar sunan Erdem Yener, eskiye nazaran daha fazla elektronik öğeler ve synth'ler kullanarak şarkıyı günümüze eviriyor.

" Naif bir dilekten, sert bir tokata "

Erdem Yener, şarkının 10. yılına özel olarak hazırladığı versiyonu için duygularını: " İnsan sıfatıyla geldiğimiz dünyadan yine aynı sıfatla ayrılmayı umut etmek kollektif hayatın ne kadar çirkin olduğunu gösteriyor. Lafa gelince hayata atıyoruz çamuru çünkü herkesin olduğu insanla ilgili bir bahanesi var. Ayrıca doğayla birlikte hareket eden tüm canlıları düşününce insan olmanın tam olarak nesi güzel bilmiyorum. Sanırım "insan olmak" arzusu bir güzellemeden ibaret. Bundan yola çıkarak 10 yıl sonra da aynı ironiyle " Belki ölmeden insan olunur yine" diyorum." şeklinde ifade ediyor.

Erdem Yener ft. Ferman Akgül - Belki10, Erdem Yener'in kendi plak şirketi Pop Rock Mahsülleri Ofisi etiketiyle tüm platformlarda yerini aldı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:00 

Ferman Akgül, Erdem Yener, Müzik
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