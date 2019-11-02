Erdemli'de çiftçiler, "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı"nda
6 saat önce
Erdemli Ziraat Odası üyesi çiftçiler "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Erdemli Ziraat Odası üyesi çiftçiler "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı"na katıldı.
Çiftçiler, fuardaki stantları gezerek tarım alanındaki gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili Hasan Topçu, fuarın çok verimli geçtiğini bildirdi.
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