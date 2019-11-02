Son Dakika Haberleri: Erdemli'de çiftçiler, "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı"nda
Son Dakika Güncel Erdemli'de çiftçiler, '6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'nda

Erdemli'de çiftçiler, "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı"nda

6 saat önce

Erdemli Ziraat Odası üyesi çiftçiler "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı"na katıldı.

Erdemli'de çiftçiler,

Erdemli Ziraat Odası üyesi çiftçiler "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı"na katıldı.

Çiftçiler, fuardaki stantları gezerek tarım alanındaki gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili Hasan Topçu, fuarın çok verimli geçtiğini bildirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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