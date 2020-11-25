Erdemli'de sokak tiyatrosuyla kadına şiddete dikkat çektiler - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kadına şiddete dikkat çekmek için sokak tiyatrosu düzenlendi.
Erdemli Belediyesi Kültür Müdürlüğü tiyatro ekibinin gösterisini Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile vatandaşlar izledi.
Duygusal anların yaşandığı sokak tiyatrosunun sonunda Başkan Tollu, oyunculara çiçek vererek, tebrik etti.
Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddeti nefretle kınadıklarını belirtti.
- Kaynak: AA
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