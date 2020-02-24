Erdemli'de yaralı guguk kuşu koruma altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli'de yaralı guguk kuşu koruma altına alındı - Son Dakika

Erdemli'de yaralı guguk kuşu koruma altına alındı

7 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaralı halde bulunan tepeli guguk kuşu, koruma altına alındı.

Erdemli'de yaralı guguk kuşu koruma altına alındı, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaralı halde bulunan tepeli guguk kuşu, koruma altına alındı.

Türkiye'de türü bulunmayan ve göçmen kuş olarak bilinen guguk kuşu, Erdemli'nin Koyuncu Mahallesi'nde yaralı halde bulundu. Göç sırasında yorulmasından kaynaklı bir okulun camına çarpıp, okul bahçesine düşen yaralı kuşu öğrenciler fark etti. Kanadından yaralandığı görülen kuş, okul yönetiminin haber vermesi üzerine Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğinden gelen yetkililere teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Çetin, "Türkiye'de bulunmayan ve göçmen kuş olan guguk kuşu, bir okulun camına çarpmış. İlk belirlemelere göre çarpmanın etkisi ile kanadından yaralı olduğunu gördük. Yaralı guguk kuşunu tedavisi için Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götüreceğiz ve tedavisinin ardından doğaya bırakacağız" dedi.


Türkiye, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:53 Kaynak: DHA
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