Erdoğan Atlas Çağlayan'ın Annesiyle Görüştü
Erdoğan Atlas Çağlayan'ın Annesiyle Görüştü

20.01.2026 20:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile telefonda görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'un Güngören ilçesinde aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Göktaş, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, acılı anne Gülhan Ünlü ile görüştürdü.

Aileyle birlikte olduğunu ve acılarını paylaştıklarını belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin dünkü mesajınızı dinlediler, yüreklerine su serpildi." diyerek telefonu anne Gülhan Ünlü'ye uzattı.

Aileye sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi olayını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dün Kabine Toplantısı'nda da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım. Bunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul'a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabırlar versin. Bize ne düşüyorsa... Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak. Allah sabrınızı artırsın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasını dinlediğini ve mutlu olduğunu belirten anne Gülhan Ünlü ise "Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Herkes yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

