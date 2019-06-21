Erdoğan, Barzani'yi kabul ediyor
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:04 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKYB
) Başkanı Neçirvan Barzani
'yi kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı
'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca
Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor. Kabul basına kapalı olarak saat 15.50'de başladı. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geleceği öğrenildi.
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