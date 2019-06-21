Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:30 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKYB
) Başkanı Neçirvan Barzani
'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1.5 saat sürdü. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geldi.
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