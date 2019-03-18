Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bunlar, Avrupa Birliği'nin Bizimle Müzakereleri Durdurması Nasihatinde Bulunuyorlar ya Ah...

Erdoğan: "Bunlar, Avrupa Birliği'nin Bizimle Müzakereleri Durdurması Nasihatinde Bulunuyorlar ya Ah...

1 saat önce

Erdoğan: "Bunlar, Avrupa Birliği'nin bizimle müzakereleri durdurması nasihatinde bulunuyorlar ya ah keşke öyle bir şey yapsalar, bizimle müzakereleri durdursalar veyahutta Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin dışına çıkarıverseler.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bunlar, Avrupa Birliği'nin bizimle müzakereleri durdurması nasihatinde bulunuyorlar ya ah keşke öyle bir şey yapsalar, bizimle müzakereleri durdursalar veyahutta Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin dışına çıkarıverseler. Yapmazlar, yapamazlar çünkü Türkiye'ye bunların da ihtiyacı var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa Birliği, Güncel
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