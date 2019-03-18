Erdoğan: "Bunlar, Avrupa Birliği'nin Bizimle Müzakereleri Durdurması Nasihatinde Bulunuyorlar ya Ah...
1 saat önce
Erdoğan: "Bunlar, Avrupa Birliği'nin bizimle müzakereleri durdurması nasihatinde bulunuyorlar ya ah keşke öyle bir şey yapsalar, bizimle müzakereleri durdursalar veyahutta Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin dışına çıkarıverseler.
Erdoğan: "Bunlar, Avrupa Birliği
'nin bizimle müzakereleri durdurması nasihatinde bulunuyorlar ya ah keşke öyle bir şey yapsalar, bizimle müzakereleri durdursalar veyahutta Türkiye
'yi Avrupa Birliği'nin dışına çıkarıverseler. Yapmazlar, yapamazlar çünkü Türkiye'ye bunların da ihtiyacı var."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:20 Kaynak: AA
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