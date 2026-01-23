Erdoğan Cuma Namazını Hz. Ali Camisi'nde Kıldı - Son Dakika
Erdoğan Cuma Namazını Hz. Ali Camisi'nde Kıldı

23.01.2026 15:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.

Kaynak: AA

