Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti - Son Dakika

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti

03.12.2020 20:41
Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti, System.String[]

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti.

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti - Son Dakika


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