Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti - Son Dakika

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti
03.12.2020 20:41
Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti.
Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti
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