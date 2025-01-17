Erdoğan\'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

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Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile kahvaltıda bir araya gelen milletvekilleri, vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını aktardı. Bunun üzerine Erdoğan'ın ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek maksadıyla deprem konutları biter bitmez yeni bir sosyal konut seferberliği başlatacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağı müjdesini verdi.

ÖNCELİK ARZ SIKINTISI YAŞANAN BÖLGELERDE

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceğini söyleyen Erdoğan'ın, önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini belirttiği öğrenildi. Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor.

SANAL KUMAR DA GÜNDEME GELDİ

Bunun yanı sıra toplantıda vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son günlerde büyüyen sanal kumar tehlikesine karşı tedbir alınması talebinde bulundu. Milletvekilleri "Çocuklarımız, gençlerimiz ve birçok vatandaşımız sanal kumar bataklığına saplanmış durumda. Bu konuda bizlere çok şikayet geliyor. Buna tedbir alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.