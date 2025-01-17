Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı - Son Dakika
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Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan kira fiyatları ve konutta yaşanan arz sıkıntısının önüne geçmek için kurmaylarına talimat verdi. Deprem konutları biter bitmez 81 ilde yeni bir sosyal konut seferberliği başlatılacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağı öğrenildi.

17.01.2025 09:57
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Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile kahvaltıda bir araya gelen milletvekilleri, vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını aktardı. Bunun üzerine Erdoğan'ın ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek maksadıyla deprem konutları biter bitmez yeni bir sosyal konut seferberliği başlatacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağı müjdesini verdi.

ÖNCELİK ARZ SIKINTISI YAŞANAN BÖLGELERDE

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceğini söyleyen Erdoğan'ın, önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini belirttiği öğrenildi. Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor.

SANAL KUMAR DA GÜNDEME GELDİ

Bunun yanı sıra toplantıda vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son günlerde büyüyen sanal kumar tehlikesine karşı tedbir alınması talebinde bulundu. Milletvekilleri "Çocuklarımız, gençlerimiz ve birçok vatandaşımız sanal kumar bataklığına saplanmış durumda. Bu konuda bizlere çok şikayet geliyor. Buna tedbir alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan\'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

İklim Değişikliği, Sosyal Konut, Politika, Deprem, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Doki:
    Türkiyede Hayat bitmiş. Her alanda çok büyük ekonomik kriz var .Milletine ödetiyorlar. 97 6 Yanıtla
  • alos :
    100 YILDIR KİMSE BU MİLLETE BU KADAR ZARAR VERMEMİŞTİ. İNŞAATLA ÜLKENİN MECALİ KALMADI. 85 3 Yanıtla
  • PRİNTFY MUSTY:
    ağam bizimle eyleniy 79 4 Yanıtla
  • AYHAN KEMENT:
    Kim hangi maaşla alacak asgari ücrete doğru düzgün zam mı yaptın emekliyi kepaze ettiniz alay ettiniz kim ne parası ile alacak konut defol git bi faydan yok zararında artık yeter milleti bu duruma zaten diğerleri de düşürürdü sana her şeyi düzeltecek diye güvenende zaten kabahat 56 9 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bay potnus rumu sen Suriyeliler Afganlar Pakistanlilar varken TÜRK milleti için kîlini kipirdatmazsin 55 1 Yanıtla
  • Ramazan cicek:
    Arkadaşlar korkmayın zam gelecek 43 8 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    akp ve talep sorun ve sıkıntılar dinlemek. Üzgünüm ama baştan aşağı tiyatro. Bizzat sorun sıkıntı yaşayan ve sesini duyurmaya çalışan vatandaşı yaka paça gözaltına aldırıp terörist ve vatan haini ile suçlayan siz değildiniz sanki. 38 2 Yanıtla
  • Mehmet null:
    devlet vadandaş için var bizde tam tersi vatandaş devlet icin var 30 3 Yanıtla
  • Fırat Erat:
    hmm tmm ok. 21 5 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    aslında her şehire ihtiyaca cevap verecek kadar sosyal konut yapılmalı.dar gelirli ailelere makul kira karşılığında kiralanmalı.sonradan ev alanlar tahliye edilmeli.Avrupada örnekleri var. 16 0 Yanıtla
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