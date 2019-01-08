Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi Mesajı

Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi Mesajı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Birinci I·no¨nu¨ Zaferi, bu¨yu¨k zafere yu¨ru¨nen yolda ilk as¸amalardan biri olmus¸, ordumuzun mu¨cadele ve dayanma gu¨cu¨nu¨ artırmıs¸tır" dedi.

Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi Mesajı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Birinci I·no¨nu¨ Zaferi, bu¨yu¨k zafere yu¨ru¨nen yolda ilk as¸amalardan biri olmus¸, ordumuzun mu¨cadele ve dayanma gu¨cu¨nu¨ artırmıs¸tır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ocak Birinci I·no¨nu¨ Zaferi'nin yıldo¨nu¨mu¨ nedeniyle bir mesaj yayımladı. Ordunun ve milletin tüm imkansızlıklara rağmen istiklal mücadelesinden vazgeçmeyerek, vatanını ve bayrağını her koşulda canı pahasına savunduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Birinci I·no¨nu¨ Zaferi, bu¨yu¨k zafere yu¨ru¨nen yolda ilk as¸amalardan biri olmus¸, ordumuzun mu¨cadele ve dayanma gu¨cu¨nu¨ artırmıs¸tır. Genc¸ nesillerimizin de ecdadımızın emaneti bu kutsal vatana ve s¸anlı zaferlerle dolu tarihimize aynı kararlılık ve azimle sahip c¸ıkacagˆına inanıyorum. Bu vesileyle, bas¸ta Gazi Mustafa Kemal olmak u¨zere, istiklal mu¨cadelemizin bu¨tu¨n kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: DHA

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