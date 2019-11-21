Erdoğan'dan Büyükanıt ailesine başsağlığı telefonu
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın (79) yakınlarını arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:23 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın (79) yakınlarını arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefonda görüşerek taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede merhum Yaşar Büyükanıt'a Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır dilemiştir" denildi.
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