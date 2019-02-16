Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı
45 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy'un ailesine başsağlığı diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Uşak
'ta şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy
'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, şehit polis memuru Aksoy'un ailesine telgraf gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
Polis memuru Mehmet Aksoy, Uşak'ın Banaz
ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:55 Kaynak: AA
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