Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kurdaki yükseliş sürüyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü faiz açıklamasından sonra bugün Dolar/TL kuru 13'ün üzerine çıkarken, Euro/TL kuru da 15,2 ile yeni bir rekor kırdı. Kurdaki yükseliş sonrası sosyal medyada devalüasyon tartışması başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı faiz açıklamasına piyasaların tepkisi sert oldu.

Güne 12 TL dolayında başlayan dolar/TL kuru gün içerisinde 13,5 seviyesine kadar yükselirken, euro/TL kuru ise 15,2 seviyesine ulaştı. Dolar/TL daha sonra 12,65, Euro/TL ise 14,25 seviyesine geriledi.

TL'nin dolar karşısında bir gündeki değer kaybı yüzde 13 olurken, bu sene içindeki değer kaybı ise yüzde 40'ı geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü açıklamasında düşük faiz politikasını savunmuş ve "yüksek faiz-düşük kur" politikasından geçmişte sonuç alınamadığını belirterek, "Ne yaptığımızı biliyoruz" demişti. "Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak bu ekonomik kurutuluş savaşından da zaferle çıkaracağız" diyen Erdoğan, "Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16'dan yüzde 15'e indirmiş, faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru 11'i geçmişti.

Sosyal medyada devalüasyon tartışması

Türkiye'de gün içerisinde döviz kurlarının yükselişinin durmaması nedeniyle sosyal medyada devalüasyon tartışmaları da yapılmaya başlandı. Birçok kullanıcı TL'deki hızlı değer kaybının devalüasyon ile aynı anlama geldiğini savundu. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, Twitter'deki paylaşımında, "Tayyip Erdoğan, Tansu Çillerden sonra en büyük devalüasyona imza attı. Türk Lirasının aylık değer kaybı, 1981'den yana en yüksek 2. artışı yaşadı." dedi.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ise "Türkiye, 'dalgalı kurda devalüasyon olmaz' diyen bizleri mahcup etmiş bulunuyor." paylaşımı yaptı.

Hükümet tarafından ülkenin para birimine değer kaybettirilmesi anlamına gelen devalüasyon ihracatın artırılması yoluyla dış ticaret dengesinin sağlanması için kullanılıyor.

dpa,Reuters/ BÖ,ET

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