Erdoğan'ın Suudi Arabistan Ziyaretinde Yenilenebilir Enerji Anlaşmaları İmzalandı
Dünya
BBC

Erdoğan'ın Suudi Arabistan Ziyaretinde Yenilenebilir Enerji Anlaşmaları İmzalandı

Erdoğan\'ın Suudi Arabistan Ziyaretinde Yenilenebilir Enerji Anlaşmaları İmzalandı
04.02.2026 11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinde yenilenebilir enerjiden uzayın barışçıl amaçlarla kullanımına çeşitli alanlarda dört anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinde yenilenebilir enerjiden uzayın barışçıl amaçlarla kullanımına çeşitli alanlarda dört anlaşma imzalandı.

Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün Mısır'a geçiyor.

Görüşmelere damga vuran sonuçlardan biri de iki ülkenin güneş enerjisi alanında yaptığı iki milyar dolarlık anlaşmaydı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın duyurduğu anlaşmanın katkısıyla Türkiye'de güneş enerjisi üretim kapasitesinin yaklaşık 5 bin megavatlık artırılması bekleniyor.

Bayraktar, "İmza attığımız ilk kısım 2 bin megavatlık güneş projelerini içeriyor. Bunun 1000 megavatı Sivas'ta, 1000 megavatı da Karaman'da Taşeli'nde gerçekleşecek" dedi.

Bakan Bayraktar, Taşeli'ndeki santralden Türkiye'nin yaklaşık 25 yıl boyunca elektriği kilovat saat başına 1,99 avro sentten alacağını belirtti.

Bunun Türkiye tarihindeki en düşük fiyatlı elektrik alımı olduğunu da ekledi.

Bayraktar projenin temelinin 2027'de atılmasının ve aynı ilk fazın tamamlanmasının planlandığını söyledi.

"2028 ve 2029'da projenin tümüyle tamamlanmasını hedefliyoruz" diye ekledi.

Bayraktar, bunun dışında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanacak bir elektrik iletim hattı projesi için de çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Bugünkü Mısır ziyareti kapsamında doğal gaz alanındaki işbirliklerinin ön planda olacağını belirtti.

Mısır ile petrol ve doğal gaz aramaları, kaynakların ticareti ve yaz aylarında atıl kalan gazlaştırma gemilerinin Mısır'da değerlendirilmesine yönelik projelerin görüşüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin ilişkilerini her alanda güçlendirme konusunda anlaştığı belirtildi.

Ticaretin ve yatırımların artırılması, enerji alanında petrol, yenilenebilir enerji ve temiz hidrojen projelerinde işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

İklim değişikliği, savunma, siber güvenlik, yapay zeka, uzay, turizm ve sağlık gibi alanlarda ortaklığın derinleştirilmesi öngörüldü.

Bildiride ayrıca Gazze'de ateşkes, insani yardımın ulaştırılması ve bölgede çatışmaların çözümünde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınmasının önemi vurgulandı.

Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne destek ve Rusya-Ukrayna savaşı için müzakereye dayalı çözüm çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: BBC

BBC
11:59
