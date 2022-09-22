Erdoğan Mir ve Rus yaptırımlarını masaya yatıracak

Reuters haber ajansına göre Erdoğan, İş Bankası ve Denizbank'ın Rus ödemi sistemi Mir'den çıkmasını Cuma günü üst düzey bir ekonomi toplantısında ele almayı planlıyor.Reuters haber ajansı iki ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'den gelen uyarılar sonrası İş Bankası ve Denizbank'ın Rus ödeme sistemi Mir'den çıkmasını ve Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları Cuma günü düzenlenecek üst düzey ekonomi odaklı toplantıda ele almayı düşündüğünü bildirdi.

İsmini vermek istemeyen kaynaklar, toplantıda İstanbul Borsası'ndaki sert dalgalanmalar, Rusya ile yapılan diğer anlaşmalar ve ekonomideki genel durumun da ele alınacağını aktardı.

Özel bankalar İş Bankası ve Denizbank, geçen hafta ABD Maliye Bakanlığı'nın Mir ödemi sisteminin Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yatırım uygulanabileceği uyarısından sonra sistemden çıkma kararı almıştı. Rusya Merkez Bankası'nın Mastercard ve Visa'ya alternatif olarak oluşturduğu Mir ödeme sistemi sıklıkla Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistler tarafından kullanılıyordu.

Mir sistemi, kamu bankaları Halkbank ve Vakıfbank tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Hafta başında İş Bankası ve Denizbank'ın Mir'den çıkma kararından memnun olduklarını açıklayan ABD'li yetkililer, daha fazla bankanın sistemden ayrılmasını beklediklerini ifade etmişti.

Financial Times (FT) da geçen haftaki bir haberinde Avrupa Birliği Komisyonu'nun Mali Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness'in önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığı, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun da geçen ay Türk iş dünyasına "Rusya'nın yaptırımlardan kaçmak için Türkiye'yi kullandığına" yönelik uyarılar içeren bir mektup yazdığı belirtilmişti.

Reuters,DW/HS,EC