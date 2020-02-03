Erdoğan: "(Necip Hablemitoğlu cinayeti) Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Necip Hablemitoğlu cinayeti) Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki... - Son Dakika

Erdoğan: "(Necip Hablemitoğlu cinayeti) Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki...

7 saat önce

Erdoğan: "(Necip Hablemitoğlu cinayeti) Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim."

Erdoğan:

Erdoğan: " (Necip Hablemitoğlu cinayeti) Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim."

Necip Hablemitoğlu, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:12 Kaynak: AA
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