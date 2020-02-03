Son Dakika › Politika › Erdoğan: '(Necip Hablemitoğlu cinayeti) Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki... - Son Dakika
Erdoğan: "(Necip Hablemitoğlu cinayeti) Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki...
7 saat önce
Erdoğan: "(Necip Hablemitoğlu cinayeti) Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim."
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:12 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Necip Hablemitoğlu cinayeti) Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyona yakın insan İdlib'den sınırlarımıza doğru yürüyor