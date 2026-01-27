Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu Karşıladı - Son Dakika
Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu Karşıladı

27.01.2026 18:09
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Tinubu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tinubu, birbirine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tinubu, merdivenlerde Türkiye ve Nijerya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Haber: Aybala MELEK/ANKARA,

Kaynak: DHA

