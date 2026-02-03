Erdoğan Riyad'da Resmi Görüşmelerde Bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erdoğan Riyad'da Resmi Görüşmelerde Bulunacak

03.02.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Yemame Sarayı'nda düzenlenecek resmi karşılama törenine katılacak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşecek, heyetler arası görüşmeye ve...

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Yemame Sarayı'nda düzenlenecek resmi karşılama törenine katılacak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşecek, heyetler arası görüşmeye ve onuruna verilecek resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

(Riyad/15.20-15.30-17.15-18.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit aileleriyle yemekte bir araya gelecek, partisinin il danışma meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Denizli/18.00-19.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Tataristan ziyareti kapsamında Kazan'da Devlet Konseyi Başkanı Farid Mukhametshin ve Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustam Minnikhanov ile görüşecek.

(Kazan)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ile bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra basın açıklaması yapacak, Habib-i Neccar Camisi ve Hatay Medeniyetler Kütüphanesi ziyaretlerinin ardından depremzede gençlerle buluşacak, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulunacak. Bakan Ersoy, Malatya'da Sabancı Kültür Merkezi'ni inceleyecek, Valiliği ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak, kentte devam eden yatırımları inceledikten sonra Malatya Deprem Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Hatay/09.35-12.00/Malatya/13.30-16.15)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları başlayacak. Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor-Sipay Bodrum FK, Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı ve Trabzonspor-Fethiyespor müsabakaları oynanacak.

(Iğdır/13.00/Samsun/15.30/Rize/18.00/Trabzon/20.30)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında; Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek, Fenerbahçe Beko ise İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Barselona/22.30)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Polonya'nın Slask ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK ekibini konuk edecek.

(Bursa/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Kültür Sanat, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Riyad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan Riyad'da Resmi Görüşmelerde Bulunacak - Son Dakika

Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 01:09:58. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan Riyad'da Resmi Görüşmelerde Bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.