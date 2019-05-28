Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştayın, 157 yıllık birikimiyle üstlendiği sorumlulukları aynı kararlılık ve yüksek vazife anlayışıyla önümüzdeki dönemde de yerine getireceğine, yetişmiş kadroları ve disiplinli çalışma düzeniyle...

Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştayın, 157 yıllık birikimiyle üstlendiği sorumlulukları aynı kararlılık ve yüksek vazife anlayışıyla önümüzdeki dönemde de yerine getireceğine, yetişmiş kadroları ve disiplinli çalışma düzeniyle devletimizin temel taşlarından biri olarak ülkemizdeki tüm kurumlara örnek olmayı sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Sayıştay Başkanlığının 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a mesaj gönderdi.
Mesajında, kamu yönetiminin meşruiyetini sağlayan şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yerine getirilmesinde önemli rol oynayan, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasının güvencesi Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Devletimizin en köklü kuruluşlarından biri olan Sayıştay, kamuda mali hareketlerin hukuka uygunluğunu denetlemek suretiyle demokrasimizin işleyişine, vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunmasına, ülkemizin huzur ve istikrarına büyük katkı sağlamaktadır. Anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştayın, 157 yıllık birikimiyle üstlendiği sorumlulukları aynı kararlılık ve yüksek vazife anlayışıyla önümüzdeki dönemde de yerine getireceğine, yetişmiş kadroları ve disiplinli çalışma düzeniyle devletimizin temel taşlarından biri olarak ülkemizdeki tüm kurumlara örnek olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sayıştay Başkanlığımızın 157. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, şahsınızda kurumun üyelerini ve tüm mensuplarını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:33 Kaynak: AA
Sayıştay, Türkiye, Politika
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