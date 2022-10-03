Kaynak: DailyMotion.com

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Nur, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya | 'İnsanlar siyasi mizahı özledi' - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.