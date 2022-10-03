Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya | "İnsanlar siyasi mizahı özledi" - Son Dakika
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Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya | "İnsanlar siyasi mizahı özledi"

03.10.2022 09:44

Türkiye, Muhammed Nur Nahya'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses tonunu taklit ettiği videolarla tanıdı.

Türkiye, Muhammed Nur Nahya'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses tonunu taklit ettiği videolarla tanıdı. Sosyal medya fenomeni, ülkede siyasi mizahın özlendiğini düşünüyor. Peki, popülaritesi gün geçtikçe artan Nahya kim?

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika Güncel Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya | 'İnsanlar siyasi mizahı özledi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya | "İnsanlar siyasi mizahı özledi" - Son Dakika
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