Türkiye, Muhammed Nur Nahya'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses tonunu taklit ettiği videolarla tanıdı. Sosyal medya fenomeni, ülkede siyasi mizahın özlendiğini düşünüyor. Peki, popülaritesi gün geçtikçe artan Nahya kim?
Kaynak: DailyMotion.com
Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Nur, Türkiye, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya | 'İnsanlar siyasi mizahı özledi' - Son Dakika
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