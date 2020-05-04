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Erdoğan: "Toprak Mahsulleri Ofisimizin sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1.350 liradan...
49 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 08:13 Kaynak: AA
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