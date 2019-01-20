Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Trenden İnenler Bir Daha Bu Trene Binemeyecekler (2)

Erdoğan: Trenden İnenler Bir Daha Bu Trene Binemeyecekler (2)

1 saat önce

ANKARA'YA GİTTİCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da partisinin belediye başkan adayları ve partilerle basına kapalı gerçekleşen toplantısının ardından, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Erdoğan: Trenden İnenler Bir Daha Bu Trene Binemeyecekler (2), System.String[]
ANKARA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da partisinin belediye başkan adayları ve partilerle basına kapalı gerçekleşen toplantısının ardından, Ordu- Giresun Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:08 Kaynak: DHA

Ordu, Ankara, Giresun, Güncel
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