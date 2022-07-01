Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, binlerce insanın katılımıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasi isim de katılmıştı.

ADD, CENAZE TÖRENİNİ YARGIYA TAŞIYACAK

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de cenazede laikliğe uyulmadığı gerekçesiyle konuyu yargıya taşıyacağı öne sürülmüştü. NATO Zirvesi için bulunduğu İspanya'dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi sonrasında yaşananlara da değindi.

"CHP'DEN DE BİR ARKADAŞ CENAZEYE GELDİ"

Erdoğan, "Laikliğe uyulmadığı gerekçesiyle Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yargıya başvurulacağı açıklandı. Bunun yanında muhalefet genel başkanları taziyelerini bildirmediler, adeta yok saydılar. '16 milyon İstanbullunun belediye başkanıyım' diyen İBB Başkanı, en az 1 milyon kişinin toplandığı cenaze törenine gelmediği gibi, taziye de bildirmedi. Hem bu laiklik noktasında yargıya taşımayı hem de taziye iletmemeyi nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunların taziyesi bu kadar önemli mi? Hiç gerek yok. Oraya gelenler, özellikle Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin bütün hayatı boyunca vermiş olduğu mücadeleyi yaşayanlar, buna saygı duyanlar. Ben de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak orada bulundum. Arkadaşlarımla beraber bulundum. CHP'den de bir arkadaş geldi. O da orada bulundu. Demek ki nasibi olanlar da varmış. Bunlar maalesef nasibi olmayanlar. O söylediğiniz derneklerin zaten tarzlarını biliyorsunuz. Bunlar asla bizi üzmez.

"BU ÜLKEDE LAİKLİK TARTIŞMASI KALMAMIŞTIR"

Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır. Bunu onlar düşünsün. Laiklikle alakalı bütün tanımlar vesaire hepsi özellikle partimin tüzüğünde de en güzel şekliyle vardır. Biz o çerçeve içerisinde laikliği yaşadık, yaşıyoruz. Ve birilerinden de icazet almamıza gerek yok. Ana muhalefetin başı bu cenazeyle ilgili bir taziye niye göndermemiş veyahut yavru muhalefet niye göndermemiş; bundan dolayı hiç dertlenmeye gerek yok ki. Herkes nasibini alır. Unutmayın, nasibûke yusibûke; nasibin neyse onu bulursun. Zaten Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi kendisini gerçekten yaşamış, onun duygularıyla amel etmiş, amel etmeye devam edenlerle beraber Hakk'a yürüdü. Güzel olan da o değil mi?

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

Böyle bir şeyin daveti olur mu? Bir şeyi unutmayalım. Camiye daveti kim yapar? Müezzin yapar. Ezan davettir. Bu davete icabet eden nasibini alır. Ama buralarla alakası yoksa, seçim zamanı Eyüp Sultan Camii'ne gidip Kur'an-ı Kerim'i açıp Yasin-i Şerif'i okumaya çalışanlar, kalkıp buralarda da gerek salayı gerekse ezanı duymadıysa; gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var hakkı söylemez; dolayısıyla onların kalpleri körelmiştir."