Ereğli\'de Çiftlikte Yangın

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir çiftlikte yangın çıktı.
Kuskuncuk Mahallesi'nde, bir çiftlikte köz halindeki ateşin rüzgarın etkisiyle saman balyalarına sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangında çok sayıda saman balyası yandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
