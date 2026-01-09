Ereğli'de Çiftlikte Yangın Çıktı - Son Dakika
Ereğli'de Çiftlikte Yangın Çıktı

09.01.2026 00:39
Konya'nın Ereğli ilçesinde çiftlikte unutulan ateş kıvılcımları yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri müdahale etti.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftlikte unutulan ateşin közünden sıçrayan kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle saman balyalarının yanmasına neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Kuskuncuk Mahallesi'nde bir çiftlikte çıktı. Unutulan ateşin közünden sıçrayan kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle saman balyalarını tutuşturdu. Alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine adresi çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Bunun üzerine mahallesi sakinleri de traktörler ve su tankerleriyle, itfaiye ekiplerine yardım etti. Alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Maddi zarara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

