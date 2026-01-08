Ereğli\'de Şiddetli Fırtına Hasara Neden Oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar, reklam tabelalarını ve ağaçları devirdi, bazı mahallelerdeki ahırların ve evlerin çatıları uçtu.

Edinilen bilgiye göre, fırtına, ilçe merkezi ve çevresinde çeşitli olumsuzluklara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle devrilen tabelalar ve ağaçlar, birçok noktada hasara yol açarken, şiddetli fırtına özellikle ahır ve evlerin çatılarında önemli zararlar oluşturdu. Bununla birlikte, fırtına yaşamı olumsuz etkileyerek kara yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu ve sürücüleri zor durumda bıraktı. - KONYA