Ereğli'de Şiddetli Fırtına Hasara Neden Oldu
Ereğli'de Şiddetli Fırtına Hasara Neden Oldu

Ereğli\'de Şiddetli Fırtına Hasara Neden Oldu
08.01.2026 22:35
Konya'nın Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar, tabelaları devirdi, çatılara ve ağaçlara zarar verdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar, reklam tabelalarını ve ağaçları devirdi, bazı mahallelerdeki ahırların ve evlerin çatıları uçtu.

Edinilen bilgiye göre, fırtına, ilçe merkezi ve çevresinde çeşitli olumsuzluklara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle devrilen tabelalar ve ağaçlar, birçok noktada hasara yol açarken, şiddetli fırtına özellikle ahır ve evlerin çatılarında önemli zararlar oluşturdu. Bununla birlikte, fırtına yaşamı olumsuz etkileyerek kara yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu ve sürücüleri zor durumda bıraktı. - KONYA

Kaynak: İHA

