Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

08.01.2026 17:11
Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 24 bin 648 sentetik ecza ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24 bin 648 sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Ereğli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 4 şahsın Mersin ve Adana'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri satacakları yönünde bilgi alındı. Ekipler tarafından belirlenen 5 adres ve 4 araçta eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1.7 milyon lira olan 24 bin 648 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira para ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konuldu. Yakalanan 4 şahıstan 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

