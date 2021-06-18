Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Törende, Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, törende yaptığı konuşmada, 18 Haziran 1920'de ilçenin düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu da ilçenin kurtuluşunun 101. yılını kutladı.

"Sevgi, Barış Plajı ile Dostluk Mesire Alanı" hizmete girdi

Ereğli ilçesinde "Sevgi, Barış Plajı ile Dostluk Mesire Alanı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Ereğli-Alaplı kara yolundaki sahil şeridindeki 44 dönüm araziye sahip tesislerin açılışında konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin yanı sıra ülkenin farklı bölgeleri ile yurt dışından gelen misafirleri de ağırladıklarını söyledi.

23 cankurtaranın görev aldığı tesisleri 3 bot ve 2 jetski ile güvenli hale getirdiklerini anlatan Posbıyık, projeyle ilgili bilgi verdi.

Tesislerde salgın koşullarının alındığını ve bu doğrultuda denetimleri gerçekleştireceklerini aktaran Posbıyık, vatandaşları tesisleri kullanmaya davet etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da tesisin hayırlı olmasını temenni etti.

Kurdele kesilmesinin ardından davetlilere tesis gezdirildi.