Ereğli ilçesinde cezaevinde hafız olan hükümlü için icazet töreni yapıldı

Ereğli Kapalı T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hafız olan hükümlü için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Cezaevinin konferans salonunda düzenlenen törende hafız olan hükümlü İbrahim Canberk A'ya, cübbesini Ereğli İlçe Müftüsü Ali Üney giydirdi.

Törende konuşan Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, cezaevinde 3'ü kadın 38 kişinin hafızlık eğitimi aldığını, yoğun bir katılımın olduğunu söyledi.

Üney ise Kur'an ile her zaman her yerde haşır neşir olunması gerektiğini belirterek hafız olan hükümlüyü tebrik etti.

İbrahim Canberk A. da kendisi için şer olan bir yeri Allah hayra çevirdiğini, hayatının hafızlık öncesi ve hafızlık sonrası olarak ikiye ayrıldığını kaydetti.

Program İbrahim Canberk A'nın, Kur'an-ı Kerim okumasının ardından sona erdi.