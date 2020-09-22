Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'ndan siyasi partilere ziyaret - Son Dakika

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçedeki siyasi parti başkanlarını ziyaret etti.
Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Çorumluoğlu'nun gerçekleştirilen kongrede ilçe başkanlığına seçilen AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve MHP Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk'e hayırlı olsun dilediğinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Çorumluoğlu'nun, CHP Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Adem Çetinkaya, İYİ Parti Ereğli İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu'na da iade-i ziyarette bulunduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:03 - Kaynak: AA
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