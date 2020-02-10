Eren Enerji futbol takımı kurdu - Son Dakika
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Eren Enerji futbol takımı kurdu

6 saat önce

Zonguldak'ta Faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş futbol, 'Mavi Şimşekler'isimli futbol takımı kurdu.

Eren Enerji futbol takımı kurdu, System.String[]

Zonguldak'ta Faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş futbol, 'Mavi Şimşekler'isimli futbol takımı kurdu.


Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş futbol takımı kurdu. Eren Enerji Mavi Şimşekler isimli futbol takımı kurarak 2.Amatör Küme'ye katılıyor. Eren Enerji, yeni sezonda 2.Amatör Küme'de mücadele edecek. Öte yandan 2.Amatör Küme'de şampiyonluk parolasıyla girecek olan Mavi Şimşekler Bölgesel Amatör Ligden bir çok oyuncuyu kadrosuna kattı. Zonguldak'tan da Kaan Tan ve Aytunç Topaloğlu tecrübeli isimleri kadrosuna katan Mavi Şimşekler hız kesmeden, her yıl bir lig atlayarak Bölgesel Amatör Lige kadar yükselmenin planlarını kuruyor. - ZONGULDAK

Eren Enerji, Çatalağzı, Zonguldak, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
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