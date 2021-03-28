ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor - Son Dakika

ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor

28.03.2021 09:10
ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor, System.String[]

- ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor ERÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı ve İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr.

- ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor

ERÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı ve İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan:

"Pandemi döneminde etkili ilaçların bulunabilmesi için birçok çalışma gerçekleştirdik"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Ziya Eren İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi(ERFARMA ), pandemi döneminde etkin ilaçların bulunması için başladığı çalışmalarına devam ediyor. Pandemi döneminde hem İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi hem de Eczacılık Fakültesi olarak yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler veren ERÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı ve İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, hali hazırda çalışmalarının da devam ettiğini söyleyerek, "Pandemi döneminde etkili ilaçların bulunabilmesi için birçok çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Pandemi döneminde virüs üzerinde etkili olabilecek ilaçlar konusunda taramalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, "Aslında pandemi dönemi, bizim için aktif geçirdiğimiz bir dönem oldu. Çünkü mesleki olarak sağlık sektöründe böyle bir pandemi döneminde etkili bir ilacın bulunabilmesi açısından biz de birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu araştırmalar kapsamında da özellikle piyasada mevcut ilaçlardan covid üzerinde etkili olabilecek, yeniden kullanılabilecek ilaçlar var mıdır? sorusunun cevabı olarak in silico yöntemlerle taramalar yaptık. Taramalar sonucunda etkili olabileceğini düşündüğümüz ilaçların da deneysel olarak etkin olup olmadıklarını araştırdığımız projelere hala devam ediyoruz. Bu kapsamda üniversite - sanayi iş birlikleri de dahil olmak üzere de birçok projemiz devam etmekte" dedi.

Mükerrem Betül Aycan, Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenmesi halinde klinik çalışmalarına devam edecekleri projelerinin de olduğunu belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"TUSEB'e başvurduğumuz projelerimiz kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenmesi durumunda klinik çalışmalarına devam edebileceğimiz çalışmalarımız var. Onların preklinik çalışmalarını şu an hali hazırda devam ettiriyoruz. Bunun dışında da yine klinik araştırma anlamında Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen klinik çalışmalarını yapmaya başlayacağımız onaylı olan bir takım çalışmalarımız da var."

Pandemi sürecinde kendilerinin de birçok konuda tecrübe edindiğini belirten Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, "Sağlık çalışanı olarak bizler, aslında bu pandemi sürecinde ilk sıralarda yer alan meslek grubuyuz. Dolayısıyla mesleki olarak bu kapsamda bizler neler yapabiliriz hem ilaç geliştirme anlamında hem toplum sağlığının korunması anlamında yetiştirdiğimiz öğrencileri böyle bir süreçte mezun olduklarında pandemi sürecini nasıl yönetebilirler kısmını da öğretmeye çalıştığımız ve bizim için de yeni olan bir süreç oldu. Dolayısıyla pandemi sürecinde neler yapmalıyız, nasıl baş etmeliyiz, nasıl yönlendirmeliyiz biz de öğrendik. Gerek ölçme değerlendirme süreçleri ve eğitim açısından gerekse ilaç AR-GE çalışmaları olsun süreç bize önemli tecrübeler kazandırdı. Her zamankinden çok daha aktif çalıştık. Ayrıca hem İl Sağlık Müdürlüğümüze hem hastanelerimize onların ihtiyaçlarını karşılayacak yönde de destek olmaya çalıştık. Dezenfektan ihtiyaçları olduğunda, PCR ölçümlerinde, cihaz gerektiğinde temini gibi birçok konuda destek olmaya çalıştık. Bu kapsamda da her zaman desteğe devam etmeye çalışıyoruz. Umarım herkes için sağlıklı ve sosyalleşebildiğimiz günlere geri dönebiliriz diye ümit ediyoruz. Çünkü gerek Eczacılık Fakültesi Eğitimi gerekse ilaç AR-GE çalışmaları pratikler üzerine kurulu sistemler. Dolayısıyla bunu uzaktan dijital şekilde yapmamız çok zor. O nedenle bir an önce birçok hususun eskisi gibi yüz yüze yapabildiğimiz şekilde koordine olabildiği günleri temenni ediyorum" dedi.

ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor
ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor
ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor
ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor
ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor
ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor
ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor
ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor

Erciyes Üniversitesi, Ziya Eren, Pandemi, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERFARMA'da virüs üzerinde etkili olabilecek ilaç araştırmaları devam ediyor - Son Dakika


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