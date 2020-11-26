Ergani'de Gençlik Merkezi'nden ihtiyaç sahibi aileye yardım - Son Dakika

Ergani Gençlik Merkezi'ndeki genç gönüllüler, yaptıkları çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gönüllü Mavi Odası'nda gençlik liderleri öncülüğünde genç üyeler, ziyaret ettiği ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret ederek, yardımda bulundu.

Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Taş, merkezlerin bireylerin yetişmesinde önemli bir yapı olduğunu belirterek, "Bütünüyle bakıldığında yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerin öncelikli hedefinin topluma faydalı iyi bireyler yetiştirmektir. Yaptıkları çalışmadan ötürü gençlik liderlerini ve gönüllü gençleri kutluyorum." dedi.