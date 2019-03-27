Son Dakika Haberleri: Ergani'de Kitap Okuma Etkinliği

Ergani'de Kitap Okuma Etkinliği

13 dakika önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Ergani'de Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Ergani'de sürdürülebilir kalkınmada kütüphanelerin rolü temasıyla Kütüphane Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde Ergani İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde, öğrenciler eşliğinde kitap okundu. Ergani İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Abdulbari Tanrıverdi, kullanıcı odaklı, bilgi, kültür ve sanat merkezi olma yolunda gelişen teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak kullanıcıların hizmetine sunma çabası içinde olduklarını söyledi. Etkinlikte farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Tanrıverdi, okumaya dikkat çekmek amacıyla böyle bir halka oluşturduklarını ifade etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ergani, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ 32 İlde 242 Arsayı Satışa Sundu İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 15:31:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergani'de Kitap Okuma Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]