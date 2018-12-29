Son Dakika Haberleri: Ergene Belediyesi'nin Kurslarından 3 Bin 500 Öğrenci Yararlandı

Ergene Belediyesi'nin Kurslarından 3 Bin 500 Öğrenci Yararlandı

1 saat önce

Ergene Belediyesi tarafından her sene yaz döneminde düzenlenen yaz okulu kurslarına 4 yılda toplamda 3 bin 500 öğrencinin katıldığı açıklandı.

Ergene Belediyesi'nin Kurslarından 3 Bin 500 Öğrenci Yararlandı, System.String[]
Ergene Belediyesi tarafından her sene yaz döneminde düzenlenen yaz okulu kurslarına 4 yılda toplamda 3 bin 500 öğrencinin katıldığı açıklandı.

Öğrencilerin yaz tatillerini hem eğlenceli hem verimli bir şekilde değerlendirmesini sağlamak amacıyla Ergene Belediyesi tarafından voleybol, futbol, basketbol, halk oyunları, resim, İngilizce, yüzme, gitar, zumba, jimnastik ve uzak doğu yaz okulu kursları düzenlendi. 4 yıl boyunca düzenlenen kurslara Ergene'de bulunan 17 mahalleden toplamda 3 bin 500 öğrenci katıldı.

Sömestr tatillerini de Ergene Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yaz okulu kurslarında verimli ve en iyi şekilde geçiren öğrenciler farklı spor dallarında ve farklı kurslarda kendilerini geliştirme imkanı buldu.

Düzenlenen kurslarla ilgili olarak bilgi veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Çocuklarımız için açmış olduğumuz yaz okulu kurslarımızda gençlerimizi spora teşvik ederek onların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, sağlıklı ve nitelikli birer birey olmalarını katkı sağlamak için, onlara çeşitli kültür ve spor branşların da ücretsiz kurslar verdik ve bundan sonra da kurs sayılarımızı çoğaltarak daha da büyüteceğiz. Ergene Belediyesi daima gençlerin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:47 Kaynak: İHA

Futbol, voleybol, Ergene, Güncel
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