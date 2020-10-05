Ergene Belediyesinden bir örnek proje daha - Son Dakika

Ergene Belediyesi, kıyafet, ayakkabı, kemer, çanta vb. atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla Türkiye Sakatlar Derneği ile protokol imzaladı.

Engelli insanların yaşadığı sıkıntı ve sorunları kendi sorunu gibi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkez Başkanı Şükrü Boyraz ve Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Canan Naciye Yurtseven'in katıldığı törende kıyafet, ayakkabı, kemer, çanta vb. atıkların ilçe sınırları içerisinde çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla evsek atıklardan ayrı olarak toplanması amacıyla protokol imzaladı. Kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırılabilmesini kolaylaştırmak ve kullanılmayacak durumda olan kıyafetlerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeden dolayı Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkez Başkanı Şükrü Boyraz ve Sakatlar Derneği Çorlu Şube Başkanı Canan Naciye Yurtseven, Başkan Yüksel'e teşekkürlerini iletti.

Her zaman engelli vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Başkan Yüksel, "Bu protokol kapsamında engelli vatandaşlarımıza teslim edilmek üzere 10 adet akülü tekerlekli sandalye ve 20 adet manuel tekerlekli sandalye Türkiye Sakatlar Derneğinden tarafımıza teslim edilmiştir. İlçemizde ihtiyacı olan engelli ailelerimize tarafımıza teslim edilen manuel ve akülü tekerlekli sandalyeler dağıtılacaktır" dedi.

Kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaralarından söz eden Başkan Yüksel, "Kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları 17 mahallemizin tamamında farkı noktalara yerleştirilecektir. Vatandaşlarımız kullanmadıkları ya da kullandıkları için eskimiş durumda olan kıyafet ve ayakkabılarını bu kumbaraların içine atacak. Kumbaralar belli aralıklarla görevliler tarafından boşaltılacak. İçerisinden çıkan kıyafetler önce ayrıştırılarak, halen kullanabilir durumda olanlar ayrılıp ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza ulaştırılacakken, kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşüme kazandırılacak" dedi. - TEKİRDAĞ